İzmir'de büyük operasyon! 654 kişi tutuklandı

İzmir başta olarak 11 ilde daha eş zamanlı uyuşturucu operasyonu meydana geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısı ile 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarıyla etkin mücadele kapsamında, 19 Ocak tarihinde İzmir'e bağlı Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' suçunu tespit etmeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, alınan ihbarlar, verilen ifadeler, fiziki takip, adli arama ve yakalama gibi yöntemler kullanıldı.