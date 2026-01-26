İzmir’de altyapı çöktü! İskele yolundaki obruk bir vatandaşı yuttu

İzmir'in Urla ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış, altyapı yetersizliğini gözler önüne serdi. Bir mahalledeki kazı çalışmaları nedeni ile yollar çamur deryasına dönerken, diğer bir mahallede ise asfalt yolun çökmesi sonucu obruk oluştu. Urla'ya bağlı Çamlıçay Mahallesi'nde daha önce yapılan kazı çalışmalarının ardından evlerin girişlerinde yer alan çukurlar yalnızca toprakla kapatıldı. Son yağışlarla birlikte buradaki toprak çamur deryasına dönerken, mahalle sakinleri evlerine girip çıkmakta güçlük yaşadı. Vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

İskele Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki asfalt yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu yolda obruk oluşurken, asfaltın altındaki boşluktan yağmur sularının aktığı görüldü. Olay sırasında yoldan geçen araç ya da yaya bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Çekilen emniyet şeridine rağmen yola giren ve obruğu fark etmeyip düşen yaşlı bir vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen iki ayrı olay, Urla'daki altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi