Haberler İzmir İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı 26 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Yapılan duyuruya göre bugün birçok ilçede uzun saatler sürecek su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 26 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

İZMİR SU KESİNTİSİ 26 OCAK PAZARTESİ

ÇİĞLİ CUMHURİYET
26.01.2026 saat 11:26 ile 15:25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR TEPECİK
26.01.2026 saat 13:25 ile 14:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇATALCA
26.01.2026 saat 09:26 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME GERMİYAN
26.01.2026 saat 09:09 ile 13:09 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BENGİSU, İNÖNÜ, MİMAR SİNAN
26.01.2026 saat 09:57 ile 12:57 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

