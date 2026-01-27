İzmir Körfezi’nde depremin izleri bilimsel mercek altında

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Altun'nun yürütücülüğünü yaptığı, "İzmir Körfezi Kıyılarında Paleosıvılaşma İzlerinin Çok Disiplinli Karakterizasyonu" adlı proje TÜBİ- TAK-ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, İzmir Körfezi kıyılarında geçmişte meydana gelen depremlerin zemin üzerindeki etkilerini modern teknolojilerle analiz ederek, gelecekteki olası risklere dair kritik veriler sunmayı hedefliyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, yapay zekâdan ileri geoteknik yöntemlere kadar birçok modern teknolojiyi buluşturan bu öncü projeleriyle TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan Prof. Dr. Selim Altun ve disiplinlerarası ekibini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Selim Altun, "Sıvılaşma gibi ciddi zemin problemlerine yol açabilecek deprem parametrelerinin ve bunların tekrarlanma periyotlarının belirlenmesinde, mevcut tarihsel ve aletsel dönem katalogları kimi zaman yetersiz kalabiliyor. Bu noktada devreye giren proje, 'paleo-sıvılaşma' olarak adlandırılan geçmiş dönem deprem izlerini inceleyerek bu eksikliği gidermeyi amaçlıyor" diye konuştu.