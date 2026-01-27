İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2026 | ESHOT, İZBAN toplu taşıma ücretleri ne kadar? İşte tam, öğrenci, aylık, indirimli bilet fiyatları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ESHOT, İZBAN ücretlerine zam geldi mi? sorusu İzmir'de toplu taşımayı sıklıkla kullananlar tarafından merak ediliyor. ESHOT, İZBAN fiyatları ne kadar oldu? Tam, öğrenci, indirimli, aylık ücretler ne kadar? İşte İzmir toplu taşıma tarifesi...
İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2026?
İzmirimkart tam, öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü biniş ücretleri ile metro ve aktarma ücretlerinin yeni dönem düzeni belli oldu.
1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu.
Öğrenci fiyatı ise 10 TL'den 15 TL'ye yükseldi.
İzmirim Kart Ücret Bedeli
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart Bedeli 170,00
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart Zayi Bedeli 170,00
Hamiline İzmirim Kart Bedeli 170,00
Bilet 35 30,00
Kart başvurusunda kartın adrese teslim seçeneğinin işaretlenmesi halinde kart ücretine PTT kargo bedeli eklenmektedir.
Kargo bedeli 31/08/2024 tarihi itibariyle. 112,00
KART BAKİYE YÜKLEME LİMİTİ VAR MI?
İzmirim Kart uygulamasında en az 30 TL, en fazla 2750 TL tek seferde, toplamda 2750 TL yüklenebilir.