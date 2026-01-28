İZMİR BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI 28 OCAK 2026 | Barajlarda yükseliş var mı?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de barajlarda yükselme var mı? Tahtalı Barajı'nda yağışlar sonrası son durum ne? soruları su kesintilerinin planlı uygulandığı İzmir'de en çok merak edilenler arasında bulunuyor. İşte 28 Ocak Çarşamba İzmir'de barajların son durumu...
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, yağışların etkisiyle havzalardaki su akışı hızlanırken baraj doluluk oranlarında artış gözlemlendi.
Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi dip noktadan dönerek yüzde 1,11 seviyesine yükselirken, Çeşme Kutlu Aktaş ve Balçova barajlarında da doluluk oranları artış eğilimine girdi.
Barajlardaki yükseliş ivmesine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı en dip noktadan, gelen yağışlarla birlikte toparlanma sürecine girdi. Yüzde 0,98 seviyelerinden yükselen su seviyesinin, devam eden yağışlarla ay sonuna kadar yüzde 2-3 bandına oturması öngörülüyor. 2026 yılının yağışlı bir yıl olacağı tahminiyle, nisan sonu veya mayıs başında doluluk oranının yüzde 15 seviyelerini aşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.