İzmir'de susuzluğa karşı üç aşamalı plan

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık riskine karşı mevcut suyu daha verimli kullanmanın yanında yeni kaynaklar oluşturmak için de üç aşamalı bir planı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Tahtalı Barajı ölü hacmindeki suyun kullanılması, bulut tohumlama ve deniz suyunun arıtılması gibi adımlar yer alıyor.