İzmir'de yakalanmıştı! Karanlık dünya ifşa oldu: 'Cehennem Melekleri' lideri Cehennem Necati için hesap vakti İzmir'de 'Cehennem Necati' ve 'Köln'ün Babası' lakaplarıyla bilinen Necati Coşkun Arabacı için 4 ayrı suçtan toplam 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Temmuz ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan Arabacı'nın iddianamesi tamamlanırken örgütün hiyerarşik yapısı ve karanlık faaliyetleri tek tek ifşa oldu.









'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın geçtiğimiz temmuz ayında sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Arabacı, sevk edildiği İzmir Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. TAHLİYE EDİLDİ İTİRAZ İLE TUTUKLANDI Öte yandan ilerleyen süreçte İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve Coşkun Necati Arabacı'nın tutuklu yargılanması sağlandı.