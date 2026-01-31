  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZSU UYARDI! İzmir'in o ilçelerinde saatlerce su yok! | 31 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de su kesintileri devam ediyor. İZSU kesinti olacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte 31 Ocak Cumartesi günü İzmir'in su kesintisi yaşayacak o bölgeleri...

KINIK FATİH 31.01.2026 saat 09:01 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, ULUS 31.01.2026 saat 09:04 ile 10:04 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE ÇAMTEPE 31.01.2026 saat 08:52 ile 09:52 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ALAÇATI 31.01.2026 saat 09:04 ile 12:04 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

