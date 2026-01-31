İZSU UYARDI! İzmir'in o ilçelerinde saatlerce su yok! | 31 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de su kesintileri devam ediyor. İZSU kesinti olacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte 31 Ocak Cumartesi günü İzmir'in su kesintisi yaşayacak o bölgeleri...