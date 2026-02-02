İzmir'in bu ilçelerinde saatler sürecek elektrik kesintisi 2 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 2 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT PAZARTESİ
09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
09:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene
Erzene
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
İnönü
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Bahçeli
13:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Günaltay
Yunus Emre
Selvili
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Cevizli
Sarıkaya
Ören
Kibar
İğdeli
Doğancılar
Akpınar
Bahçearası
Altınoluk
10:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
13:00 - 18:00
MENEMEN / İZMİR
Villakent
Gazi Mustafa Kemal
Kesik
10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Çamtepe
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Dağdere
Dündarlı
Somak
09:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Yenice
Kalabak