Sömestirde İzmir otellerinin doluluk oranı yüzde 80 oldu

TÜRSAB İzmir Başkanı Hakkı Karadeveci, 15 günlük sömestir tatilinin seyahat acenteleri ve otelciler için hareketli bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Sömestir turizm sektörüne nefes aldırıyor" dedi. Karadeveci, Afyon, Denizli başta olmak üzere İzmir'deki termal otellerin de tercih edildiğini söyledi. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde kış döneminde açık olan tesislerin, sömestir döneminde talep gördüğünü belirten Hakkı Karadeveci, "Kar turizmini tercih edenler nedeniyle kayak merkezlerinde yoğunluk yaşandı ama kültür, gastronomi konusunda inanılmaz bir avantajı olduğu için bölgemizde de yoğunluk oldu. İzmir'in merkezi, Çeşme ve Urla'daki oteller sömestire yönelik etkinlikler yaptığı için ilgi gördü. Ege Bölgesi'ndeki otellerde doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı" diye konuştu.