Almanya tacirleri!

İzmir'de kurduğu danışmanlık şirketi ve sosyal medya hesabı üzerinden kendisine başvuran vatandaşları Almanya'da işe yerleştirme ve oturum izni alma vaadi ile dolandırdığı öne sürülen Adnan Arda Dağalp hakkındaki iddialar yargıya taşındı. Şu an hakkında savcılıkta 5 ayrı şikayet dosyası bulunan Dağalp, yüzlerce kişiden 450 milyon lira toplamakla suçlanıyor.
HAYAL SATARAK VURGUN
ALMANYA'DA iş vaadi ile umut tacirliği yapanlar, vatandaşları dolandırmakla suçlanıyor. Para karşılığı bazı televizyon programlarına katılıp, kendisini bir yarışmada "Avrupa'nın en başarılı dijital içerik üreticisi" olarak seçtirdiği iddia edilen danışmanlık şirketi sahibi İzmirli iş insanı Adnan Arda Dağalp'in, Almanya'ya göç etmeyi düşünenleri işe yerleştirme veya şirket kurdurarak oturum izni alma vaadi ile dolandırdığı öne sürüldü.
İŞSİZLER DOLANDIRILIYOR
ŞİRKETİNİN yanı sıra 289 bin takipçili sosyal medya hesabı üzerinden işsiz vatandaşları dolandırdığı belirtilen Dağalp hakkında, savcılıkta 5
ayrı şikayet dosyası bulunuyor. Dağalp'in, C.T. ile S.T. çiftini de benzer yöntemle 6 bin euro dolandırdığı öne sürüldü. Almanya'ya firar eden ve FETÖ'cü ğı Alman- Yüksel Evsen'in iş modelini Türkiye'de uygulayan Dağalp'in mağdurlara "Alman makamlarına verileyan cek" diyerek sahte sözleşme imzalattığı da öne sürüldü.
UZMANLAR UYARIYOR
Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyaran İzmir'deki bir danışmanlık şirketinin sahibi Saba Allahverdi, "Almanya nitelikli iş gücü istiyor. Vasıfsız işçiyseniz size hayal satarlar, kandırılırsınız" diye konuştu.