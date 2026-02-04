Haberler İzmir Almanya tacirleri! Almanya tacirleri! METİN BURMALI









İzmir'de kurduğu danışmanlık şirketi ve sosyal medya hesabı üzerinden kendisine başvuran vatandaşları Almanya'da işe yerleştirme ve oturum izni alma vaadi ile dolandırdığı öne sürülen Adnan Arda Dağalp hakkındaki iddialar yargıya taşındı. Şu an hakkında savcılıkta 5 ayrı şikayet dosyası bulunan Dağalp, yüzlerce kişiden 450 milyon lira toplamakla suçlanıyor.





HAYAL SATARAK VURGUN

ALMANYA'DA iş vaadi ile umut tacirliği yapanlar, vatandaşları dolandırmakla suçlanıyor. Para karşılığı bazı televizyon programlarına katılıp, kendisini bir yarışmada "Avrupa'nın en başarılı dijital içerik üreticisi" olarak seçtirdiği iddia edilen danışmanlık şirketi sahibi İzmirli iş insanı Adnan Arda Dağalp'in, Almanya'ya göç etmeyi düşünenleri işe yerleştirme veya şirket kurdurarak oturum izni alma vaadi ile dolandırdığı öne sürüldü.