Karabağlar’da Fransa şoku!

CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, belediye işçilerinin iş bırakıp eylem yaptığı süreçte sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte yılbaşı tatili için Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket Adası'na gitmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu tartışmalar sürerken, Karabağlar'da dikkat çeken benzer bir durum yaşandı. Karabağlar'da kentsel dönüşüm kapsamında evlerinin yıkılmasını bekleyen yüzlerce vatandaş, aylardır yıkım ruhsatı verilmediği için kira yardımı alamadıklarını belirtti. Karabağlar'da kentsel dönüşüm kapsamında evlerinin yıkılmasını bekleyen yüzlerce vatandaş, aylardır yıkım ruhsatı verilmediği için kira yardımı alamadıklarını belirtti. Belediyeye başvuran hak sahipleri, yetkililerden aldıkları yanıt karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

"BU NASIL BİR İŞLEYİŞ!"

Vatandaşlar, Belediye Başkanı Helin Kınay'ın Fransa'da bulunduğunu, "Başkan Fransa'dan döndüğünde gerekli belgeler verilecek" şeklinde bir cevap aldıklarını ifade etti. Bu duruma tepki gösteren hak sahipleri, yaşadıkları mağduriyeti, "Bu nasıl bir sistem, nasıl bir işleyiş? Başkan Fransa'da, Paris ve Strazburg'a gitti denilerek bize evrak verilemiyor. Bu, belediyede başkan yokken hiçbir işlemin yapılmadığı anlamına geliyor. Aylardır kira yardımı alamadığımızı bildiriyoruz ama kimsenin umurunda değil. Başkan tatil ya da başka bir nedenle gitmiş olabilir; ancak başkan yokken belediyede iş yapılmıyorsa bu son derece düşündürücü ve vahim bir durumdur" şeklindeki sözleriyle dile getirdi.

'BAŞKAN YOK KAPALIYIZ YAZISI ASIN!'

BELEDİYE yetkilileri ile bire bir görüşen ve elleri boş dönünce belediye binası içinde toplu fotoğraf çektiren mağdur vatandaşlar, şunları söyledi: "Biz hak sahipleri olarak evlerimizi kentsel dönüşüm için bir firmaya verdik. Bu firmanın da yıkım kararını belediye'den aylardır alamadığını biliyoruz. Bu nedenle mağdur olduğumuzu belirtmek ve yardım istemek için topluca belediyeye geldik. Bize Helin Başkan Fransa'da. O gelmeden evrak hazırlanmaz ve imzalanmaz. Gelince hazırlacağız dediler. Bu nasıl bir cevap? dediğimizde ise, bizim yapacağımız bir şey yok diyerek bizi gönderdiler. Bizler de madem Helin Başkan Fransa'da diye işler duruyor, belediyenin kapısına 'Başkan yok, kapalıyız' yazısı asın dedik. Mağdur vatandaşlara bu cevabın verilmesi düşündürücü."