İzmir’de Ramazan öncesi marketlere sıkı denetim

İZMİR'DE Ramazan öncesinde marketlere yönelik ortak denetim gerçekleştirildi. Konak ilçesinde bir zincir markette yapılan denetimlerde fahiş fiyat ve etiket uyumsuzluğunun yanı sıra gıda güvenliği ve hijyen şartları da incelendi. İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir zincir markette eş zamanlı denetim yaptı. Reyonlardaki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiket fiyatları ile kasa fiyatları kontrol edildi. Ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, tazelik durumları ve işletmenin genel hijyen standartları denetlendi. Vatandaşların hem ekonomik menfaatleri hem de gıda güvenliği için denetimlerin hassasiyetle devam edeceği vurgulandı.