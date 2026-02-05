İzmir’de yargı buluşması

DEPREM-HUKUK Davaları' konulu Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı'nın ikincisi için İzmir'de açılış töreni düzenlendi. Törene Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile yargı camiasının önde gelen isimleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Yargıtay olarak bu projeyi yapma fikrini düşündüğümüzde amacımız bölge adliye mahkemelerimizle özellikle bir araya gelmek, kararlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, Yargıtay uygulamalarını bölge adli mahkemelerimize birinci elden izah etmek ve karşılıklı bir uyum sağlayarak dosyaların kararların uyum içinde olmasını sağlamaktı" ifadelerini kullandı.

KARARLARA HIZLI ULAŞIM

ANA hedefin vatandaşın hızlı karara ulaşması olduğunu vurgulayan Yargıtay Başkanı Kerkez, "Bunu sağlamak da hepimizin görevi. Bu çalıştayı tamamen aile içi bir değerlendirme gibi düşünürseniz sevinirim" dedi. Konuşmanın ardından program, Yargıtay 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanı Mahmut Coşkun'un 'Deprem Nedeniyle İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar' başlıklı sunumuyla devam etti. Çalıştay 8 Şubat'a kadar sürecek.