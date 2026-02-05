Kemalpaşa’da bekçiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde devriye görevindeki çarşı ve mahalle bekçisini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Gece saatlerinde İ.K. (53) tarafından İzmir Caddesi'nde devriye görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçilerine tabancayla ateş açıldı. Saldırıda bekçi A.T. (36) bacağından yaralandı. Bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince İ.K. suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelinin geçmişte ruhsatsız silah taşıma nedeniyle işlem gördüğü, olay sırasında alkollü olduğu ve kendisine daha önce işlem yapan görevliler olduğunu düşünerek bekçilere ateş açtığı belirtildi.