Tahtalı Barajı küllerinden doğuyor

İZMİR'İN en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı, ocak ayında düşen rekor yağışlarla birlikte 0,14'ten 9,61 seviyesine yükseldi. İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı, ana kolu olan Tahtalı Çayı ve Balaban Deresi ile birlikte havzadaki Künerlik, Dereköy, Akçaköy, Sürmeli ve Gölcükler gibi yan derelerden besleniyor. 2025 yılını şiddetli kuraklıkla geçiren baraj, 2026 yılının başında yüzde 0,14 seviyelerine kadar gerileyerek tarihinin en düşük 'ölü hacim' noktasına ulaştı. Ocak ayında metrekareye düşen 223,7 kilogram yağış ile uzun yıllar ortalaması olan 134,8 kilogramlık oran yüzde 65 oranında aşıldı ve son 88 yılın ortalamasının üzerine çıkıldı. Bugün itibarıyla Tahtalı Barajı dipten dönerek yüzde 9,61 seviyesine yükseldi. Kentteki diğer barajların doluluk oranları ise Balçova Barajı'nda yüzde 36.26, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 36,33 Ürkmez Barajı'nda yüzde 28,95 ve Güzelhisar Barajı'nda yüzde 54,28 olarak ölçüldü. Gördes Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 4,88 seviyesinde kaldı.