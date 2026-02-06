Buca’ya rüşvet operasyonu





İŞÇİLER GREVDEYKEN PHUKET'E GİTMİŞTİ

İZMİR'İN Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, temizlik görevlilerine bir yıldır düzensiz maaş ödüyordu. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda çalışanlar greve çıkarak seslerini duyurmaya çalışmıştı. Bu sırada Duman, sevgilisi türkücü Sevcan Orhan'la Tayland'ın Phuket Adası'nda tatil yapmış ve büyük tepki toplamıştı. Ayrıca Duman'ın, Orhan'ı belediyenin birçok etkinliğinde sahneye çıkarttığı da belirtilmişti.



ÇÖP DAĞLARI

SORUNLARI bir türlü bitmeyen Buca, yaz aylarında en çok çöp kokusu ile gündeme gelmiş. Özellikle kenar semtlerde hemen her parkın yanı başında oluşan çöp dağları, hem hastalık saçıyordu hem çevreye yaydığı kötü koku ile nefes almayı zorlaştırıyordu.

