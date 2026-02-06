Buca’ya rüşvet operasyonu

Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, usulsüz ruhsat iddiasıyla düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11 kişinin Buca Belediyesi çalışanı olduğu, kalan 17 kişinin ise belediye ile irtibatlı olduğu ve içerisinde müteahhitlerin de bulunduğu öğrenildi. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası'na getirilirken, şüphelilerin ifade sürecinin 9 Şubat Pazartesi gününe kadar süreceği iddia edildi.
ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Gözaltına alınan şüpheliler arasında; İmar Müdürü Gökhan Pekmezcioğlu, Plan ve Proje Müdürü Ayşe Kalafat, Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici, eski Yapı Kontrol Müdürü İpek Erdi ile belediye personeli Cem Beşgül ve Baran Kalmaz'ın da yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Buca Belediyesi binası ve Emniyet çevresinde sessizlik dikkat çekerken, CHP İzmir İl Yönetimi'nin yeni bir açıklama yapmayacağı ve süreci uzaktan takip edecekleri öğrenildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Buca Belediyesi, operasyonun ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyemizin ilgili birimlerinde görev yapan bazı personel hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
İŞÇİLER GREVDEYKEN PHUKET'E GİTMİŞTİ
İZMİR'İN Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, temizlik görevlilerine bir yıldır düzensiz maaş ödüyordu. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda çalışanlar greve çıkarak seslerini duyurmaya çalışmıştı. Bu sırada Duman, sevgilisi türkücü Sevcan Orhan'la Tayland'ın Phuket Adası'nda tatil yapmış ve büyük tepki toplamıştı. Ayrıca Duman'ın, Orhan'ı belediyenin birçok etkinliğinde sahneye çıkarttığı da belirtilmişti.
ÇÖP DAĞLARI
SORUNLARI bir türlü bitmeyen Buca, yaz aylarında en çok çöp kokusu ile gündeme gelmiş. Özellikle kenar semtlerde hemen her parkın yanı başında oluşan çöp dağları, hem hastalık saçıyordu hem çevreye yaydığı kötü koku ile nefes almayı zorlaştırıyordu.