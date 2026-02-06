Ege’de büyük vurgun

EGE Bölgesi'nde kooperatiflere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren 2 adet tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.Soruşturma, 'Zimmet', 'güveni kötüye kullanma' ve ' nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları kapsamında derinleştirildi. Operasyonun dayanağını Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin denetim raporları ve MASAK verileri oluşturdu. Yapılan incelemelerde, 2020-2024 yılları arasında kooperatiflerde yaklaşık 38 Milyon 500 Bin TL'lik kamu zararı ve yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 13'ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bir firari şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.