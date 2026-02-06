Öğretmene afişli veda

YAHYA Kemal Beyatlı İlkokulu'nda görev yapan 39 yıllık eğitimci Okul Müdürü Mevlüt Akar (65) için emekliye ayrılması nedeniyle öğretmen ve öğrenciler tarafından sürpriz bir veda töreni düzenlendi. İzmir'in Gaziemir ilçesindeki okul binasına, üzerinde Mevlüt Akar'ın fotoğrafının yer aldığı ve 'Siz bir efsanesiniz' yazılı dev bir afiş asıldı. Akar, "Kurumlar kalıcı, insanlar geçici. Biz de burada hoş bir sada bıraktıysak, şereftir. Çok duygulandım. Emekliliğim için yapılan bu programı görünce çok heyecanlandım, onurlandım " dedi.