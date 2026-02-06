Yağışlar barajlara can suyu oldu

EGE Bölgesi'nde etkili olan yağışlar, bölgenin sulama ve elektrik üretiminde büyük öneme sahip barajlarda su seviyelerinin artmasını sağladı. 2025 yılı yaz sulama sezonunun ardından doluluk oranı yüzde 0'a kadar düşen Manisa'daki Demirköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a ulaştı. İzmir'in içme suyunu karşılayan Gördes Barajında da aktif doluluk oranı yüzde 3,44'e ulaştı. Gediz Nehri ile Demirci, Borlu, Köprübaşı ve Selendi havzalarından gelen kar ve yağmur sularının baraja ulaşmasıyla su seviyesinin her geçen gün yükseldiği bildirildi. Barajdaki kullanılabilir su miktarının ise bugün itibarıyla yaklaşık 106-110 milyon metreküp arasında olduğu belirtildi.