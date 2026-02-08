İzmir elektrik kesintisi 8 Şubat Pazar | Hangi ilçelerde kesinti olacak?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 8 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 17:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
13:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kaşıkçı
İslamsaray
Kurtuluş
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene
09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
Çamlıpınar
16:00 - 16:30
GAZİEMİR / İZMİR
Emrez ( Akçay Cd. )
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel
Aşağıkızılca
Akalan
Sütçüler
Yukarıkızılca Merkez
Mehmet Akif Ersoy
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
13:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Sucahlı
Yayakent
09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Akdeniz
10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Fatih
Buruncuk
Yahşelli
Hatundere
Yıldırım
Mermerli
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
12:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı