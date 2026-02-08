  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 8 Şubat Pazar | Hangi ilçelerde kesinti olacak?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede saatler sürecek elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 8 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 17:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç

13:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kaşıkçı
İslamsaray
Kurtuluş

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene

09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
Çamlıpınar

16:00 - 16:30
GAZİEMİR / İZMİR
Emrez ( Akçay Cd. )

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel
Aşağıkızılca
Akalan
Sütçüler
Yukarıkızılca Merkez
Mehmet Akif Ersoy

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar

13:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Sucahlı
Yayakent

09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Akdeniz

10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Fatih
Buruncuk
Yahşelli
Hatundere
Yıldırım
Mermerli

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül

12:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı

