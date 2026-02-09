AK Partili İnan: ‘Deprem bölgesinde turist gibi dolaşıyorsunuz’

İ zmir'de Erzurum'un Herfene geleneğini yaşatmak amacı ile 'Geçmişten Günümüze Herfene' programı düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, Eskiizmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Kurtlu, ve birçok dernek üyesi katıldı. 'HEP YAPICI OLDUK' AK Parti Genel Sekreteri İnan, "Bugüne kadar İzmir zarar görmesin diye sustuk, yapıcı olduk. Ama görüyoruz ki siz bizim nezaketimizi zayıflık sandınız. İzmir'i ne hale getirdiniz? Buca'da yağmur yağıyor, sokaklar göle dönüyor. Vatandaşımız mağdur, esnafımız perişan. Ama sosyal medyada milletimiz ne diyor biliyor musunuz? 'Buca oldu Phuket adası' diyorlar. Neden bu benzetmeyi yapıyorlar? Çünkü Buca Belediye Başkanı, personeli daha maaşını alamazken, işçi evine ekmek götüremezken; tuttu, dünyanın öbür ucuna, Phuket Adası'na tatile gitti. Bu, siyasi etikle bağdaşmaz" dedi.





'HAKKINI BURADA SAVUN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen İnan, şöyle devam etti: "Deprem bölgesine gidip geliyorsun, ama görüyoruz ki, deprem bölgesinde turist gibi dolaşmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Acı üzerinden siyaset devşirmeyi, oradaki yaraları kaşımayı bırak. Tabii eğer gerçekten bir iş yapmak istiyorsan, eğer gerçekten bir sorumluluk duyuyorsan. Gel İzmir'e hakkını burada savun. Ama gelemezler çünkü yüzleri yok. İzmirlinin oyunu alıp; beceriksizliğin, bahanelerin arkasına saklanmak, Ankara'da yan gelip yatmak siyaset değildir" dedi.



'İHMALLERİ TAKİP EDECEĞİZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Eksik olanı tamamlamak, yükü birlikte omuzlamaktır. Ancak bugün kalbimiz buruk. Geçtiğimiz günlerde İzmir yine sağanağa teslim oldu. Daha acısı Torbalı'da ve Menderes'te selden kaynaklı kaybettiğimiz canlar olmasıdır. Biz uzaya astronot gönderen, yerli otomobilini üreten, savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye'yiz. Ege'nin incisi dediğimiz İzmir'de, hala yağmur yağdığında vatandaşımız 'can güvenliği' endişesi taşıyor. Kordon'u su basıyor, esnafımızın emeği sular altında kalıyor. Biz bu ihmallerin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



KARDEŞLİK MESAJI

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de dün gerçekleştirilen İzmir Balkan Göçmenleri (BAL-GÖÇ) Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Şahin, "İzmir'in mayasında Balkanların emeği, duası vardır. Bu şehrin gelişmesinde alın terleri vardır. Devlet zayıflarsa millet yara alır, millet bölünürse tarih tekerrür eder. Kimliğimizi tartışma konusu yapanlara, kardeşliğimizi zedelemek isteyenlere cevabımız; birliğimiz, kardeşliğimizdir" dedi.