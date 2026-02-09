Bağışlanan gelinlikler yüzleri güldürüyor

EKONOMİK krizin genç çiftleri evlilikten uzaklaştırdığı bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir sosyal destek adımı geldi. Büyükşehir, bağış yoluyla temin edilen gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetleri ile ev tekstili ürünlerini evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz sunmaya başladı. Proje, artan düğün masrafları karşısında dar gelirli yurttaşlara nefes aldırdı. Evlilik arifesindeki Nehir Kula, "Gelinliğimi seçtim. Burada zarif gelinlikler var. Zor seçen bir insanım ama istediğim modellerden buldum. Güzel bir his, çoluğuma çocuğuma göstereceğim güzel bir anı olacak" dedi.