İnşaatlar yıllardır bitmiyor: Gaziemir kaderine terk edildi

'İNŞAATLAR BİTMEDİ'

GAZİEMİR'DEKİ sorunları da buna örnek gösteren Kocabaş, "CHP bugün öyle bir noktaya gelmiştir ki, kendi yönetim beceriksizliklerinin bile sorumlusu olarak hükümetimizi ve AK Parti'yi göstermektedir. Bu nedenle gerçekleri çarpıtmak, algı oluşturmak ve sorumluluktan kaçmak artık bir yöntem hâline gelmiştir" diye konuştu. Gaziemir'in kaderine terk edildiğini, bunun en somut örneğinin de Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm bölgesi olduğunun altını çizen Kocabaş, "Vatandaşlarımız, ev sahibi olma hayaliyle; belediyenin ve CHP'li yöneticilerin 'Bu proje belediye güvencesindedir' sözlerine inanarak bu projelere üye oldu. Bugün ise o umutların yerinde yarım kalmış temeller, hukuki belirsizlikler ve mağduriyetler var. Bu bölgede 2022 yılında ruhsat almış olmasına rağmen aradan geçen 4 yıla rağmen kaba inşaatı dahi tamamlanamayan; hatta bazı parsellerde temeli dahi atılmamış yapılar bulunmaktadır" dedi. Öte yandan Kocabaş, Optimum AVM ile Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) arasındaki yaya üst geçidinin de yaklaşık 2 yıldır yapılamadığını da hatırlattı.

