İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 9 ŞUBAT PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Hasbi Efendi
Yüksekköy
Şakran Sayfiye
Kalabak
Kapukaya
Karaköy
Yenişakran
Çaltılıdere
Çoraklar
Hacıömerli
Bahçedere
Aşağışakran
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
09:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit
09:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Fırat
Göksu
Yeşilbağlar
09:00 - 15:00
ÇEŞME/İZMİR
Altınkum
Şehit Mehmet
09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Şehitler
Salih Omurtak
Maliyeciler
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy
11:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
10:00 - 18:00
MENDERES / İZMİR
Çakaltepe
Çile
Ataköy
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bayırlı
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Karşıyaka
Eğerci
Çaybaşı
Arslanlar
Şehitler
Yedi Eylül
Yeni
Taşkesik
10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Kalabak
M. Fevzi Çakmak
