  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 9 ŞUBAT PAZARTESİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 9 ŞUBAT PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İzmirli vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 9 Şubat Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Hasbi Efendi
Yüksekköy
Şakran Sayfiye
Kalabak
Kapukaya
Karaköy
Yenişakran
Çaltılıdere
Çoraklar
Hacıömerli
Bahçedere
Aşağışakran

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı

09:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit

09:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Fırat
Göksu
Yeşilbağlar

09:00 - 15:00
ÇEŞME/İZMİR
Altınkum
Şehit Mehmet

09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Şehitler
Salih Omurtak
Maliyeciler

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy

11:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet

10:00 - 18:00
MENDERES / İZMİR
Çakaltepe
Çile
Ataköy

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bayırlı

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Karşıyaka
Eğerci
Çaybaşı
Arslanlar
Şehitler
Yedi Eylül
Yeni
Taşkesik

10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Kalabak
M. Fevzi Çakmak

PLANLI KESİNTİ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA