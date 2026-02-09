İzmir Şehitler Caddesi'nde ulaşım düzenlemesi! Trafiğe kapatıldı

İzmir Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde yürütülen 3 milyar liralık altyapı projelerinin Alsancak–Konak etabı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, bölgede geçici trafik düzenlemesine gidildi.
Şehitler Caddesi'nin Liman Caddesi ile 1502 Sokak arasında kalan kesimi, araç trafiğine kapatıldı. Altyapı çalışmaları süresince tramvay seferlerinin normal düzeninde devam edeceği bildirildi.
Yetkililer, yurttaşların ve sürücülerin güvenliği açısından trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Araç sürücüleri trafiğe kapatılan Şehitler Caddesi yerine Liman Caddesi, 1510 Sokak, 1525 Sokak, İşçiler Caddesi güzergâhlarını kullanabilecek.