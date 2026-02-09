  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir Şehitler Caddesi'nde ulaşım düzenlemesi! Trafiğe kapatıldı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü’nün, Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerini kapsayan altyapı çalışmalarının Alsancak–Konak etabı kapsamında, Şehitler Caddesi’nin Liman Caddesi ile 1502 Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde yürütülen 3 milyar liralık altyapı projelerinin Alsancak–Konak etabı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, bölgede geçici trafik düzenlemesine gidildi.

Şehitler Caddesi'nin Liman Caddesi ile 1502 Sokak arasında kalan kesimi, araç trafiğine kapatıldı. Altyapı çalışmaları süresince tramvay seferlerinin normal düzeninde devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, yurttaşların ve sürücülerin güvenliği açısından trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Araç sürücüleri trafiğe kapatılan Şehitler Caddesi yerine Liman Caddesi, 1510 Sokak, 1525 Sokak, İşçiler Caddesi güzergâhlarını kullanabilecek.

