İZMİR SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT PAZARTESİ | İZSU DUYURDU

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte yanıtı...
İZMİR SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT PAZARTESİ
DİKİLİ İSMETPAŞA
09.02.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI
09.02.2026 saat 08:43 ile 10:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
09.02.2026 saat 09:23 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ESENTEPE, EVKA-5
09.02.2026 saat 09:12 ile 11:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU
09.02.2026 saat 08:57 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ TÜRKMEN
09.02.2026 saat 08:18 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.