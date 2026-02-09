  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İZMİR SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT PAZARTESİ | İZSU DUYURDU

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun saatleri bulacak su kesintileri yaşanacak. İZSU su kesintileri yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 9 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT PAZARTESİ

DİKİLİ İSMETPAŞA
09.02.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK AŞAĞI
09.02.2026 saat 08:43 ile 10:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN
09.02.2026 saat 09:23 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ESENTEPE, EVKA-5
09.02.2026 saat 09:12 ile 11:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ EMMİOĞLU
09.02.2026 saat 08:57 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ TÜRKMEN
09.02.2026 saat 08:18 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

