İzmir'de sanayinin 'Meryem Ustası' kendi işinin patronu oldu!

'BABAM SAĞ OLSUN'

BUCA ilçesindeki Otokent bünyesinde kendi iş yerini açan Garip; kaporta, boya, motor ve genel bakım gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Kendi servisini kurma sürecini ve eğitim hayatını anlatan Meryem Garip, şu ifadeleri kullandı: "Baba mesleği tabii ki bu en büyük etken bana. Daha sonra merak, daha sonra tabii üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra mesleğin içine tamamen girmiş oldum. Elimden geldiği kadar kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Hep kendi iş yerimi açma, kendi servisimi kurma hayalim vardı. Babam sağ olsun. Bana destekleri sayesinde ailem, çevrem, tüm hepsine teşekkür ederim." Sektördeki kadın varlığının önemine değinen Garip, "Kadın olarak, tabii ki bu sektörde olunca daha çok dikkat çekiyor ve cezbediyor. Olumlu tarafla bakan tabii ki daha çok insan var. Hani olumsuz insanlara da inşallah ilerleyen zamanlarda bunları da alıştıracağız ve daha güzel yerlere geleceğiz inşallah" açıklamasında bulundu.





