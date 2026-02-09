İzmir'de sanayinin 'Meryem Ustası' kendi işinin patronu oldu!

İZMİR'DE yaşayan 28 yaşındaki Meryem Garip, eğitim hayatı ile mesleki tutkusunu birleştirerek otomotiv sektöründe dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olarak 3 diploma sahibi olan Garip, baba mesleği olan otomobil tamirciliğini seçti. Sektörde çıraklıktan yetişen ve dünyaca ünlü markaların yetkili servislerinde usta olarak görev yapan Meryem Garip, hayalini gerçekleştirerek kendi tamirhanesini kurdu.
'BABAM SAĞ OLSUN'
BUCA ilçesindeki Otokent bünyesinde kendi iş yerini açan Garip; kaporta, boya, motor ve genel bakım gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Kendi servisini kurma sürecini ve eğitim hayatını anlatan Meryem Garip, şu ifadeleri kullandı: "Baba mesleği tabii ki bu en büyük etken bana. Daha sonra merak, daha sonra tabii üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra mesleğin içine tamamen girmiş oldum. Elimden geldiği kadar kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Hep kendi iş yerimi açma, kendi servisimi kurma hayalim vardı. Babam sağ olsun. Bana destekleri sayesinde ailem, çevrem, tüm hepsine teşekkür ederim." Sektördeki kadın varlığının önemine değinen Garip, "Kadın olarak, tabii ki bu sektörde olunca daha çok dikkat çekiyor ve cezbediyor. Olumlu tarafla bakan tabii ki daha çok insan var. Hani olumsuz insanlara da inşallah ilerleyen zamanlarda bunları da alıştıracağız ve daha güzel yerlere geleceğiz inşallah" açıklamasında bulundu.
'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'
KIZININ başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden ve Meryem Garip'i yetiştiren tamir ustası baba Ahmet Garip, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Garip kızının başarı hikayesiyle ilgili şu sözlere yer verdi: "Meryem bu mesleğe ilkokuldan sonra başladı. Meryem hem okuluna devam etti hem liseyi ve üniversiteyi sırasıyla okudu. Üç üniversiteyi bitirdi. Aynı zamanda da benim yanıma yardıma geliyordu. Baktım ki benim mesleği sevdi. Mekanik bölümü tercih etti o. Ben kaportacıyım. Kızımla gurur duyuyorum. Her insanın da kız çocuklarına bu fırsatı vermesi lazım. Artık çünkü mesleklerde kadınla erkek ayrımı kalmadı. İstedikten sonra, imkan verdikten sonra kadınlar da her şeyi rahatlıkla başarabilir."