İzmir’de sessiz tanıklar sergilendi

MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan ve 11 kenti etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren binlerce yurttaş, İzmir'de düzenlenen programla saygı ve hüzünle anıldı. Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen anmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da afetlerde yaşamla ölüm arasındaki kritik süreçte kullanılan arama kurtarma araç ve ekipmanlarını sergiledi. Trafik kazalarında araç içinde sıkışan kazazedeleri kurtarmak ve deprem sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında kullanılan hidrolik ayırıcı ve kesici ekipmanların işlevi anlatılırken, enkaz altından gelen en küçük ses titreşimini dahi algılayabilen akustik dinleme cihazının hayati önemi vurgulandı. Sergide, kırıcı hilti de dikkat çeken ekipmanlar arasında yer aldı.