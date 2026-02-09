İzmir'deki kuraklığa karşı gölet çağrısı: Tarım için muhafaza edilmeli

ZMO İzmir Şube Başkanı Çakıcı, "Yağmur suları büyük nehirlere, derelere ve çaylara ulaşıyor. Ancak yapılaşma, maden sahaları ve yol çalışmaları nedeniyle eğimli yamaç arazilerin doğal drenajı bozuluyor. Doğal drenaj sistemleri bozulduğunda kuvvetli yağışlarla gelen su sele dönüşerek tarım alanlarına zarar veriyor" diye konuştu. Şiddetli yağışlarla birlikte yaz aylarında orman yangınlarının yaşandığı birçok ilçede sel ve erozyon görüldüğünü aktaran Çakıcı, "Eğimli arazilerde kuvvetli yağış, toprağın faydalı kısmının akıp barajlara, göllere ve denizlere taşınmasına neden oluyor. Bu durum, tarım yapılabilecek nitelikteki toprağın kaybına yol açıyor" dedi.

