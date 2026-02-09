İzmir'deki kuraklığa karşı gölet çağrısı: Tarım için muhafaza edilmeli

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, son dönemde etkili olan şiddetli yağışların tarımsal üretime katkı sağlaması için muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, "İzmir'de yıl boyu ihtiyaç olan toplam yağışın 4'te 1'i bir haftada yağarsa ve bu suyu muhafaza edemezsek, kalan günlerde kuraklığı yaşamaya devam ederiz.
Tarımsal sulamada kullanmak için bölgesel, küçük ölçekli göletler ve barajlarla yağmur suyunu tutmamız gerekiyor" dedi. İzmir'de tarım arazileri yaz aylarında yüksek sıcaklık ve kuraklıktan; kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar ve fırtınalardan olumsuz etkilendi.
DOĞAL DRENAJI BOZUYOR
İzmir'de geçen yıl ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 134,8 kilogram iken, bu yıl ocak ayında yağış miktarı yüzde 65 artarak metrekareye 223,7 kilogram olarak ölçüldü.
ZMO İzmir Şube Başkanı Çakıcı, "Yağmur suları büyük nehirlere, derelere ve çaylara ulaşıyor. Ancak yapılaşma, maden sahaları ve yol çalışmaları nedeniyle eğimli yamaç arazilerin doğal drenajı bozuluyor. Doğal drenaj sistemleri bozulduğunda kuvvetli yağışlarla gelen su sele dönüşerek tarım alanlarına zarar veriyor" diye konuştu. Şiddetli yağışlarla birlikte yaz aylarında orman yangınlarının yaşandığı birçok ilçede sel ve erozyon görüldüğünü aktaran Çakıcı, "Eğimli arazilerde kuvvetli yağış, toprağın faydalı kısmının akıp barajlara, göllere ve denizlere taşınmasına neden oluyor. Bu durum, tarım yapılabilecek nitelikteki toprağın kaybına yol açıyor" dedi.