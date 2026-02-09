Karabağlar Belediyesi’nin akaryakıt istasyonu kapatıldı

İZMİR 7. İdare Mahkemesi'ne başvuran bir akaryakıt firması, belediye şirketine ait akaryakıt istasyonunun faaliyetinin durdurulmasını ve işyeri ruhsatının iptal edilmesini talep etti. Yapılan başvuruda akaryakıt istasyonunun daha önce hukuka aykırı şekilde işletildiği, gelen tepkiler nedeniyle bir yıldır faaliyetinin durdurulduğuna dikkat çekildi. Kanun maddesi hatırlatılarak "Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir" denildi. CHP'li Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL AŞ'ye ait akaryakıt istasyonu, Başkan Helin Kınay'ın öncülüğünde yeniden düzenlenerek Karabağlar Belediyesi bünyesinde hizmete açılmıştı.