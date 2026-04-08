İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 NİSAN ÇARŞAMBA | GDZ Elektrik saat verdi: Mumları hazırlayın: İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik saat saat açıkladı. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Nisan Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak elektrik kesintisini planı...
8 Nisan Çarşamba 2026
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi
13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Çamiçi
Eğridere
9:30 - 15:30
Gökdere
9:30 - 15:30
Gökdere
9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Yıldızlar
15:00 - 17:00
Karacaağaç
9:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
9:00 - 16:59
16:00 - 18:00
DİKİLİ / İZMİR
Demirtaş
Uzunburun
Merdivenli
Esentepe
Katıralanı
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Maliyeciler
9:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Demirköprü
Şemikler
10:00 - 16:00
Bahriye Üçok
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören Egemen
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Yiğitler
9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile
15:00 - 17:00
Oğlananası Atatürk
10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Çukurköy
14:00 - 17:00
Turgutlar
10:00 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi
10:30 - 14:30
Türkmen
9:00 - 17:00
Suçıktı
Tosunlar
Köseler
Çamyayla
Demircili
Dereuzunyer
Karadoğan
Ortaköy
Üzümlü
Bebekler
9:00 - 15:00
Süleyman Demirel
12:00 - 13:30
İnönü
Yeniceköy
Ocaklı
Zafer
Umurbey
Türkmen
Kuvvetli
Hürriyet
Cumhuriyet
Bengisu
Atatürk
Akıncılar
Küçükavulcuk
Günlüce
Gerçekli
Büyükavulcuk
Beyazıtlar
Üçkonak
Kutlubeyler
Kemer
Hacıhasan
Cevizalan
Bucak
Birgi
12:00 - 13:30
Bozdağ
Gölcük
Artıcak
Birgi
Ovacık
Bayırlı
Çağlayan
Çobanlar
Dolaylar
Günlüce
Hürriyet
İnönü
Umurbey
Zafer
Mursallı
Oğuzlar
Yolüstü
Tekke
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Saruhanlı
Eğridere
Çobanköy
Osmancık
Yenişehir
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
Yeniköy
Özbey
15:00 - 17:00
Demirci
Yoğurtçular
Yeşilköy
Fevzi Çakmak
12:00 - 14:00
Yedi Eylül
Alpkent
Ertuğrul
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Zeytineli
9:00 - 15:00
M. Fevzi Çakmak
Kalabak
9:30 - 15:30
Kalabak9:00 - 15:00