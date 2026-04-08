  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 NİSAN ÇARŞAMBA | GDZ Elektrik saat verdi: Mumları hazırlayın: İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik İzmir’de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Bugün İzmir’in 15 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Nisan Çarşamba günü İzmir’de yaşanacak elektrik kesintisini planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

8 Nisan Çarşamba 2026

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi

13:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Çamiçi

Eğridere

9:30 - 15:30

Gökdere

9:30 - 15:30

Gökdere

9:00 - 17:00

BUCA / İZMİR

Yıldızlar

15:00 - 17:00

Karacaağaç

9:00 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR

Reisdere

9:00 - 16:59

Alaçatı

16:00 - 18:00

DİKİLİ / İZMİR

Demirtaş

Uzunburun

Merdivenli

Esentepe

Katıralanı

10:00 - 16:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Maliyeciler

9:00 - 14:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Demirköprü

Şemikler

10:00 - 16:00

Bahriye Üçok

10:00 - 16:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Ören Egemen

Ören 75. Yıl Cumhuriyet

Yiğitler

9:00 - 13:00

MENDERES / İZMİR

Ahmetbeyli

Çile

15:00 - 17:00

Oğlananası Atatürk

10:00 - 12:00

MENEMEN / İZMİR

Çukurköy

14:00 - 17:00

Turgutlar

10:00 - 12:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Birgi

10:30 - 14:30

Türkmen

9:00 - 17:00

Suçıktı

Tosunlar

Köseler

Çamyayla

Demircili

Dereuzunyer

Karadoğan

Ortaköy

Üzümlü

Bebekler

9:00 - 15:00

Süleyman Demirel

12:00 - 13:30

İnönü

Yeniceköy

Ocaklı

Zafer

Umurbey

Türkmen

Kuvvetli

Hürriyet

Cumhuriyet

Bengisu

Atatürk

Akıncılar

Küçükavulcuk

Günlüce

Gerçekli

Büyükavulcuk

Beyazıtlar

Üçkonak

Kutlubeyler

Kemer

Hacıhasan

Cevizalan

Bucak

Birgi

12:00 - 13:30

Bozdağ

Gölcük

Artıcak

Birgi

Ovacık

Bayırlı

Çağlayan

Çobanlar

Dolaylar

Günlüce

Hürriyet

İnönü

Umurbey

Zafer

Mursallı

Oğuzlar

Yolüstü

Tekke

9:00 - 17:00

TİRE / İZMİR

Saruhanlı

Eğridere

Çobanköy

Osmancık

Yenişehir

9:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Ahmetli

Yeniköy

Özbey

15:00 - 17:00

Demirci

Yoğurtçular

Yeşilköy

Fevzi Çakmak

12:00 - 14:00

Yedi Eylül

Alpkent

Ertuğrul

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Zeytineli

9:00 - 15:00

M. Fevzi Çakmak

Kalabak

9:30 - 15:30

Kalabak

9:00 - 15:00
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA