İzmir'de 'çılgın sebze' mesaisi! Enginarın faydaları nelerdir: Çeşitliliği, konservesi, salamurası...

Ayrıca Urla sakız enginarı coğrafi işaretli ürün ilan edildi. Bu da satış ve pazarlama, kooperatif, ticaret yönüyle de çiftçimizin elini güçlendirdi. Ayrıca kültür ve turizmde çok önemli bir yeri var. Gastronomi festivallerinde enginar başlıca ürünümüz oluyor, severek tüketiliyor. Alan ve üretim olarak giderek artan potansiyel sunuyor. O yüzden de çiftçimiz için de kazançlı bir ürün olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz" dedi.

'ENGİNAR ÇILGIN BİR SEBZE' Urla'da çiftçilik yapan Esma Akcel (55), babasının 5 dönümlük arazisinde kardeşiyle birlikte üretim yaptıklarını belirterek, "Hasada bir ay önce başladık, nisan ayından mayısa kadar zirveye ulaşıyor. Üretimi, bakılması, büyütülmesinin en az 3-4 aylık bir geçmişi var. Atadan çiftçiyiz. Çocukluğumdan beri domates, biber, aklınıza gelebilecek her şeyi diktik. Enginar hem işçilik hem verim açısından çok güzel. Domatesi hastalık vurunca kurtaramıyorsunuz, olduğu gibi bütün tarla zarar görüyor.