Haberler İzmir İzmir'e gitmek için yola çıkmıştı! Virajı alamayan otobüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var! İzmir'e gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü Aksaray'da otoyol girişinde virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.









Kaza, saat 16.20 sıralarında Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray Alayhan gişeleri otoyol girişi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Ankara güzergahını takip ederek İzmir'e gitmek için yola çıkan Cevdet K. (52) idaresindeki 51 ADY 411 plakalı Kapadokya Vıp firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, otoyola girmek için Aksaray sınırları içerisinde bulunan Alayhan gişelerine geldi. Burada otoyol bağlantı yoluna giren otobüs virajı alamayarak şarampole devrildi.

20 yolcu, otobüs şoför ve muavini 3 kişi olmak üzere otobüsteki herkes yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi.