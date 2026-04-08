Haberler İzmir İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 8 NİSAN ÇARŞAMBA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU Genel Müdürlüğü, yaşanacak su kesintileri için İzmirlileri uyardı. Resmi sitede kesinti yapılan ilçeler ve kesintisi süreleri açıklandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler hangisi? 8 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaşanacak su kesintileri için İzmirlileri uyardı.

Resmi siteden yapılan açıklamada su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri görülebiliyor. Peki, 8 Nisan Çarşamba günü İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

MENEMEN'DE SU KESİNTİSİ

Menemen'in Ayvacık mahallesinde saat 08:31 ile 11:31 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK'TA SU KESİNTİSİ

Kınık'ın Fatih ve Türkcedit mahallelerinde saat 08:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES'TE SU KESİNTİSİ

Menderes'in Altıntepe, Barbaros, Cüneytbey, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa mahallelerinde saat 09:04 ile 10:04 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA'DA SU KESİNTİSİ

Buca'nın Fırat, Göksu, Yeşilbağlar mahallelerinde saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ALİAĞA'DA SU KESİNTİSİ

Aliağa'nın Örnekkent mahallesinde saat 09:17 ile 11:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYINDIR'DA SU KESİNTİSİ

Bayındır'ın Bıyıklar, Camii, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Yeni, Yenice mahallelerinde saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ'TE SU KESİNTİSİ

Ödemiş'in Birgi mahallesinde saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

