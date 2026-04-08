İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 8 NİSAN ÇARŞAMBA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaşanacak su kesintileri için İzmirlileri uyardı.
Resmi siteden yapılan açıklamada su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri görülebiliyor. Peki, 8 Nisan Çarşamba günü İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...
MENEMEN'DE SU KESİNTİSİ
Menemen'in Ayvacık mahallesinde saat 08:31 ile 11:31 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK'TA SU KESİNTİSİ
Kınık'ın Fatih ve Türkcedit mahallelerinde saat 08:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES'TE SU KESİNTİSİ
Menderes'in Altıntepe, Barbaros, Cüneytbey, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa mahallelerinde saat 09:04 ile 10:04 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA'DA SU KESİNTİSİ
Buca'nın Fırat, Göksu, Yeşilbağlar mahallelerinde saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA'DA SU KESİNTİSİ
Aliağa'nın Örnekkent mahallesinde saat 09:17 ile 11:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR'DA SU KESİNTİSİ
Bayındır'ın Bıyıklar, Camii, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Yeni, Yenice mahallelerinde saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ'TE SU KESİNTİSİ
Ödemiş'in Birgi mahallesinde saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.