İZSU'DAN İZMİR'İN O İLÇELERİNE PLANLI SU KESİNTİSİ UYARISI | O TARİHLERE DİKKAT

İzmir'e planlı su kesintisi duyurusu yapıldı. İZSU bazı ilçelerde çalışma nedeniyle planlı su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?, Su kesintisi kaç saat sürecek? İşte yanıtı...
İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİSİ
8 Nisan 2026
Kesinti Saati: 20.00 - 07.00
Bornova İlçesi: Zafer, Merkez, Serintepe, Çamkule mahalleleri
Kesinti Saati: 21.00 - 09.00
Buca İlçesi: Mustafa Kemal Mahallesi
10 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 – 07.00
Çiğli İlçesi: Yakakent Mahallesi
11 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 – 07.00
Çiğli İlçesi: Yakakent Mahallesi
13 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
Gaziemir İlçesi: Atıfbey, Gazi, Gazikent, Irmak, Sevgi, Yeşil, Zafer, Beyazevler, 9 Eylül, Fatih mahalleleri
14 Nisan 2026
Kesinti Saati: 20.00 - 07.00
Güzelbahçe İlçesi: Çelebi, Kahramandere, Yelki, Çamlı, M. Kemal mahalleleri
16 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
Konak İlçesi: Çınartepe, Çamlık mahalleleri
17 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
Buca İlçesi: Şirinkapı, Karanfil, Gaziler mahalleleri
18 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
Bayraklı İlçesi: Cengizhan Mahallesi
20 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
Buca İlçesi: Şirinkapı Mahallesi
21 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
Buca İlçesi: Ufuk, Çamlık mahalleleri
22 Nisan 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
Gaziemir İlçesi: Zafer Mahallesi