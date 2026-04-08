İZSU'DAN İZMİR'İN O İLÇELERİNE PLANLI SU KESİNTİSİ UYARISI | O TARİHLERE DİKKAT

İZSU çalışma nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Su kesintisinin bazı ilçelerde 11 saati bulması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi tarihlerde hangi ilçelerde planlı su kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...

İzmir'e planlı su kesintisi duyurusu yapıldı. İZSU bazı ilçelerde çalışma nedeniyle planlı su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?, Su kesintisi kaç saat sürecek? İşte yanıtı...

İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİSİ

8 Nisan 2026

Kesinti Saati: 20.00 - 07.00

Bornova İlçesi: Zafer, Merkez, Serintepe, Çamkule mahalleleri

Kesinti Saati: 21.00 - 09.00

Buca İlçesi: Mustafa Kemal Mahallesi

10 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 – 07.00

Çiğli İlçesi: Yakakent Mahallesi

11 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 – 07.00

Çiğli İlçesi: Yakakent Mahallesi

13 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

Gaziemir İlçesi: Atıfbey, Gazi, Gazikent, Irmak, Sevgi, Yeşil, Zafer, Beyazevler, 9 Eylül, Fatih mahalleleri

14 Nisan 2026

Kesinti Saati: 20.00 - 07.00

Güzelbahçe İlçesi: Çelebi, Kahramandere, Yelki, Çamlı, M. Kemal mahalleleri

16 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

Konak İlçesi: Çınartepe, Çamlık mahalleleri

17 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

Buca İlçesi: Şirinkapı, Karanfil, Gaziler mahalleleri

18 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

Bayraklı İlçesi: Cengizhan Mahallesi

20 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

Buca İlçesi: Şirinkapı Mahallesi

21 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

Buca İlçesi: Ufuk, Çamlık mahalleleri

22 Nisan 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

Gaziemir İlçesi: Zafer Mahallesi

