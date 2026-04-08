Mide değil uyuşturucu deposu!

İZMİR polisi, yurt dışından "kurye" yöntemiyle uyuşturucu getiren zehir tacirlerine darbe indirdi. Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanan iki şüphelinin midesinden tam 127 kapsül eroin çıktı. Yurt dışından kuryeler aracılığıyla kente uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda durdurulan şüpheliler E.E. ve N.M., hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine hastaneye sevk edildi. Tıbbi müdahale ile şüphelilerin vücudundan çıkarılan 127 kapsül içerisinde, toplam 1 kilo 304 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeden engellenmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. ve N.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin vatandaşların desteğiyle kesintisiz süreceği vurgulandı.