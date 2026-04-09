Çeşmeli satranççının Almanya başarısı

ÇEŞMELİ satranç sporcusu, usta adayı (CM) unvanlı Talat Yıldız, Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli satranç organizasyonları arasında gösterilen Grenke Open'da sergilediği performansla ilk Uluslararası Usta (IM) normunu kazandı. Çeşme Belediyespor Kulübü Satranç A Takımı Kaptanı olan Yıldız, Avrupa'nın en büyük açık satranç turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyonda güçlü rakiplerle karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca istikrarlı bir oyun ortaya koyan Yıldız, elde ettiği sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti ve IM unvanı yolunda önemli bir adım attı. Yıldız'ın elde ettiği bu önemli başarı, Çeşme'de spor camiasında da gururla karşılanırken, genç sporcular için ilham kaynağı oldu.