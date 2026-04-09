İZMİR SU KESİNTİSİ 9 NİSAN PERŞEMBE | İZSU'dan İzmir'in 7 ilçesinde planlı su kesintisi duyurusu: Kovaları hazırlayın: 5 saat sular yok!

Son dakika İzmir haberleri... İZSU saat vererek planlı su kesintisini duyurdu. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sular olmayacak. İşte İzmir'in su kesintisi yaşayacak ilçeleri...
ALİAĞA - KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR 09.04.2026 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA - FATİH 09.04.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE 09.04.2026 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA - CUMHURİYET, İNÖNÜ, MUSTAFA KEMAL 09.04.2026 saat 10:25 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN - ÇAVUŞ, KESİK, MUSABEY 09.04.2026 saat 10:03 ile 11:03 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK - GÖKÇEALAN 09.04.2026 saat 09:03 ile 11:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA - İÇMELER, SIRA 09.04.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.