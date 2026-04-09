İzmir’de 154 araçlık ücretsiz otopark hizmete girdi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Konak'ta hastaneler ve ticaretin yoğun olduğu Gaziler Caddesi'nde hem yolu yeniledi hem de 154 araçlık ücretsiz otopark kazandırdı. Atıl alanın değerlendirilmesiyle park kaynaklı trafik sıkışıklığı azalırken, bölgede ulaşım daha güvenli ve akıcı hale geldi. Çalışmalar kapsamında, Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı girişinde, 1201 Sokak kesişiminde bulunan atıl alan modern bir otoparka dönüştürüldü. Özellikle cadde üzerinde araç parkı nedeniyle oluşan beklemelerden kaynaklanan trafik tıkanıklığını azaltması beklenen otopark, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yeni düzenleme sayesinde İzmirliler, araçlarını güvenle park edebilecek.