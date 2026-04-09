İzmir’de kuraklık endişesi azalıyor! İşte geçen yıla göre yeni baraj doluluk oranları..

İzmir'de son aylarda etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları yüzleri güldürmeye devam ediyor.
İZSU, İzmirlilerin sık sık takip ettiği barajların 8 Nisan 2026 tarihli güncel doluluk oranlarını duyurdu.
İZSU tarafından açıklanan verilere göre birçok barajda geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin artış yaşandı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 82,38 olarak kaydedildi.
Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 18,36 seviyesindeydi. Balçova Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 96,01 olarak kaydedildi. İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 52,01 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15,68 seviyesindeydi.