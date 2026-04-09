İzmir’de yeni özelleştirme adımı: Aliağa’daki araziler ihaleye çıkıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 8 ildeki 15 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara'nın Çankaya ve Beypazarı, Çorum'un Merkez, İstanbul'un Şile ve Eyüpsultan, Van'ın Tuşba, Aydın'ın Didim, Sakarya'nın Arifiye, İzmir'in Aliağa ile Antalya'nın Alanya ve Muratpaşa ilçelerindeki 15 taşınmazın satışı yapılacak.

Bu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin ile 50 bin lira, geçici teminat bedeli 1 milyon ile 50 milyon lira arasında değişiyor. Son teklif verme tarihi, Ankara, Çorum, İstanbul Şile ve Van'daki taşınmazlar için 28 Nisan, Aydın'dakiler için 29 Nisan, Sakarya, İzmir ve İstanbul Eyüpsultan'dakiler için 30 Nisan, Antalya'dakiler için 6 Mayıs olarak belirlendi.

22 TAŞINMAZ SATIŞI

SOSYAL Güvenlik Kurumu da (SGK), İzmir'de toplam 22 taşınmazı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazların toplam değeri 1 milyar 927 milyon 860 bin 400 TL olarak açıklandı.

Listede, belediyelerin borçlarına karşı SGK'ya devrettiği parsellerin de bulunduğu dikkat çekti. Satışa çıkarılan taşınmazlar, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Çeşme, Konak ve Seferihisar ilçelerinde yer alıyor. İhalelerin 8 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.