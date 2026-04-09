İzmir’deki kavşaktaki çarpışmaya bir kurban

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, dün saat 08.50 sıralarında Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz yönünden Ödemiş istikametine seyir halinde olan Hüsnü Tokalı (24) idaresindeki 35 COG 585 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan D.B. (19) yönetimindeki 20 NP 072 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Tokalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.