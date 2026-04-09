İzmirliler dikkat: 16 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! Bornova, Dikili, Karşıyaka...

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 10 Nisan Cuma günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu. Buna göre 10 Nisan Cuma günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Örnekkent ( 1024. Sk. 987. Sk. 964. Sk. 986. Sk. Cemal Gürsel Cd. 1038. Sk. 1020. Sk. 1049. Sk. 993. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1043. Sk. 1028. Sk. 1021. Sk. 1007. Sk. Nene Hatun Cd. 1023. Sk. 994. Sk. 1050. Sk. 1006. Sk. 1039. Sk. 1048. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1025. Sk. 1027. Sk. 1014. Sk. 1012. Sk. 1026. Sk. 1011. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1037. Sk. 963. Sk. 1029. Sk. )
Yeni ( Samurlu Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yusuflu ( Çiçek Sk. Gazi Atatürk Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Yusuflu ( Gazi Atatürk Küme Evleri Taş Köprü Küme Evleri )
Fatih
Yakacık ( Yüksel Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Yusuflu ( Gazi Atatürk Küme Evleri Çiçek Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 13:01 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Doğançay ( 7190/7. Sk. 7190/4. Sk. 7190/9. Sk. 7190. Sk. 7190/5. Sk. 7195/5. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Pınarköy ( Pınarköy Küme Evleri Tepe Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu )
Bölcek ( Ortaokul Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Gökdere ( Ceylan Sk. Kale Sk. Çiğdem Sk. )
Gökdere ( Ceylan Sk. Erdem Sk. Gökdere Cd. Güvercin Sk. Kale Sk. Nehir Sk. İnci Sk. Akgül Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Merkez ( 4558. Sk. 4558/1. Sk. 4557. Sk. 4560. Sk. 4570/1. Sk. Fevzi Paşa Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Atatürk ( Osmangazi Cd. Yavuz Cd. Osmangazi Viyadüğü Fehmi Yiğin Cd. 913. Sk. 911. Sk. 910. Sk. 909. Sk. 907. Sk. 906. Sk. 905. Sk. 900. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 11:30 - 13:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Germiyan ( 27107. Sk. 27000. Sk. 27151. Sk. 27147. Sk. 27180. Sk. 27135. Sk. 27177/1. Sk. 27085. Sk. 27079. Sk. 27062. Sk. 27225. Sk. 27074/1. Sk. 27062/4. Sk. 27062/3. Sk. 27061/2. Sk. 27061/3. Sk. 27061/4. Sk. 27061/5. Sk. 27061/6. Sk. 27000/2. Sk. 27000/4. Sk. 27068/1. Sk. 27068/2. Sk. 27068/3. Sk. 27068/4. Sk. 27068/5. Sk. 27068/6. Sk. 27068/7. Sk. 27068/8. Sk. 27068/9. Sk. 27000/3. Sk. 27101/1. Sk. 27074/2. Sk. 27062/6. Sk. 27068/10. Sk. 27000/1. Sk. 27143. Sk. 27173/1. Sk. 27062/7. Sk. 27045. Sk. 27052. Sk. 27059. Sk. 27060. Sk. 27061. Sk. 27061/1. Sk. 27062/5. Sk. 27063. Sk. 27064. Sk. 27065. Sk. 27068. Sk. 27069. Sk. 27070. Sk. 27071. Sk. 27072. Sk. 27073. Sk. 27074. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27087. Sk. 27088. Sk. 27089. Sk. 27090. Sk. 27090/1. Sk. 27091. Sk. 27092. Sk. 27093. Sk. 27094. Sk. 27095. Sk. 27098. Sk. 27099. Sk. 27100. Sk. 27101. Sk. 27102. Sk. 27103. Sk. 27104. Sk. 27106. Sk. 27108/1. Sk. 27109. Sk. 27110. Sk. 27111. Sk. 27112. Sk. 27114. Sk. 27115. Sk. 27116. Sk. 27121. Sk. 27122. Sk. 27123. Sk. 27133. Sk. 27134. Sk. 27144. Sk. 27145. Sk. 27149. Sk. 27150. Sk. 27152. Sk. 27155. Sk. 27157. Sk. 27160. Sk. 27161. Sk. 27162. Sk. 27163. Sk. 27166. Sk. 27167. Sk. 27168. Sk. 27169. Sk. 27171. Sk. 27173. Sk. 27174. Sk. 27175. Sk. 27176. Sk. 27177. Sk. 27178. Sk. 27179. Sk. 27181. Sk. 27183. Sk. 27184. Sk. )
Ildır ( 30008. Sk. 30005. Sk. 30007. Sk. 30006. Sk. 30012. Sk. Ildır Cumhuriyet Cd. 30009. Sk. Alan Küme Evleri 30003. Sk. 30002. Sk. 37191/1. Sk. 37201/1. Sk. Ildır Atatürk Cd. 30004. Sk. 30011. Sk. 30001. Sk. 30010. Sk. 37191. Sk. 37193. Sk. 37194. Sk. 37195. Sk. 37197. Sk. 37198. Sk. 37200. Sk. 37201. Sk. 37207. Sk. 37208. Sk. 37210. Sk. 37211. Sk. 37215. Sk. 37217. Sk. 37218. Sk. 37219. Sk. 37220. Sk. 37221. Sk. 37222. Sk. 37223. Sk. 37224. Sk. 37225. Sk. 37226. Sk. 37227. Sk. 37228. Sk. 37229. Sk. 37230. Sk. 37231. Sk. 37232. Sk. 37233. Sk. 37234. Sk. 37235. Sk. 37236. Sk. 37237. Sk. 37238. Sk. 37239. Sk. 37241. Sk. 37242. Sk. 37243. Sk. Ildır Gazi Mustafa Kemal Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 05:00 - 08:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Musalla ( Kızkapanı Küme Evleri Soğanlık Küme Evleri Karakuyu Küme Evleri Kilisedağı Küme Evleri )
Ovacık ( Kabaçelik Sk. 7400. Sk. 7152. Sk. Bostancı Sıtesı Küme Evleri 75. Yıl Sitesi Küme Evleri Ballıdağ Küme Evleri 1425. Sk. 7600. Sk. Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Ovakent Küme Evleri Pembe Evler Sitesi Küme Evleri Sağlıkçılar Sitesi Küme Evleri Sertur Sıtesı Küme Evleri Surkent Sitesi Küme Evleri Çağdaş Kent Sitesi Küme Evleri Özpamir Sitesi Küme Evleri BALLIBAĞ MEVKİİ Özberil Sitesi Küme Evleri )
Altınkum ( 255. Sk. Sancak Mevki Çavuşkuyu Küme Evleri Beş Evler Sitesi )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Gökçeağıl ( Gökçeağıl 4. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Meydanı Gökçeağıl 7. Sk. Gökçeağıl 6. Sk. Gökçeağıl 8. Sk. GÖKÇEAĞIL 10 Gökçeağıl 2. Sk. Gökçeağıl Köyü İç Yolu Gökçeağıl Atatürk Cd. Gökçeağıl 3. Sk. Gökçeağıl 5. Sk. Gökçeağıl Cumhuriyet Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Bahçelievler ( 1851/10. Sk. 1851/11. Sk. 1851/14. Sk. 1851/15. Sk. 1851/16. Sk. 1851/7. Sk. 1851/8. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu )
Bahçelievler ( 1851/11. Sk. 1851/4. Sk. Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu 1851/10. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Sancaklı ( Sancaklı Köy Yolu Sancaklı Köyü Sancaklı Küme Evleri )
Yamanlar ( Yamanlar Küme Evleri Karagöl Yolu Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Suludere ( Yukarı Akkavaklar Küme Evleri İstıklal Koyu İç Yolu Cevizdalları Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KINIK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Fatih ( Hacıyeri Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kesik ( Harta Düzü Mevkii Küme Evleri 3035/1. Çk. Sk. 3014 1. Çıkmazı Sk. 3037. Sk. 3003. Sk. 3007. Sk. 3011. Sk. 3014. Sk. 3016. Sk. 3018. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021. Sk. 3022. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3042. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. Maltepe Yolu Sk. Seyrek Yolu Sk. Ümit Cd. )
Musabey ( 300. Sk. 301. Sk. 302. Sk. 303. Sk. 304. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 309. Sk. 310. Sk. 311. Sk. Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu )
Yıldırım ( 35/17. Sk. 35/9. Sk. Çanakkale Asfaltı Cd. )
Camiikebir ( 313. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Yeşil Pınar ( 9309. Sk. 9308. Sk. 9307. Sk. 9306. Sk. 9305. Sk. 9304. Sk. 9302. Sk. 9301. Sk. 441. Sk. 336. Sk. 322. Sk. 321. Sk. 317. Sk. 316. Sk. 314/1. Sk. 314. Sk. 311/3. Sk. 305/1. Sk. 302/1. Sk. Asarlık Viyadüğü 9312/1. Sk. 9313. Sk. 105/2. Sk. 326. Sk. 9311/4. Sk. 9311/1. Sk. 337. Sk. 324. Sk. 342. Sk. 343. Sk. 319. Sk. 338. Sk. 9306/3. Sk. 372/1. Sk. 333. Sk. 340. Sk. 335. Sk. 9303. Sk. 9312. Sk. 323. Sk. 9311. Sk. 9315. Sk. 9310. Sk. )
İncirli Pınar ( 129/2. Sk. 129/3. Sk. 130. Sk. 131. Sk. Vali Kutlu Aktaş Cd. 129. Sk. 129/1. Sk. )
Gölcük ( 426. Sk. 424. Sk. 420. Sk. 419/1. Sk. 419. Sk. 9417. Sk. 416. Sk. 415. Sk. 414. Sk. 318. Sk. 134. Sk. 320 320. Sk. 320/1. Sk. 439/2. Sk. 448. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 442. Sk. 441/2. Sk. 441/1. Sk. 440. Sk. 439/3. Sk. 438. Sk. 435. Sk. 433. Sk. 431. Sk. 430. Sk. 429. Sk. 428. Sk. 427. Sk. 9402. Sk. 9403. Sk. 9408. Sk. 9409. Sk. 9411. Sk. 9412. Sk. 9413. Sk. 9418. Sk. 9421. Sk. 9422. Sk. 9423. Sk. 9425. Sk. 9432. Sk. 9434. Sk. 9437. Sk. 9439. Sk. Turgut Özal Blv. Şair Mehmet Akif Ersoy Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Büyükavulcuk ( Büyükavulcuk Küme Evleri Topçukuyu Küme Evleri )
Birgi ( Umurbey Cd. İrimağzı Küme Evleri Çörekbaba Küme Evleri Karataş Küme Evleri )
Gerçekli
Küçükavulcuk ( Küçükavulcuk Küme Evleri Büyükavulcuk Yolu )
Ocaklı
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Düzce ( 4127. Sk. 4120. Sk. 4102. Sk. 4346. Sk. 4119. Sk. 4111. Sk. 4126. Sk. Çevrekent Küme Evleri 4110. Sk. 4112. Sk. 4114. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4121. Sk. 4123. Sk. 4124. Sk. 4125. Sk. Hürriyet Cd. İzmir Cd. 4109. Sk. 4108. Sk. 4107. Sk. 4106. Sk. 4105. Sk. 4104. Sk. 4103. Sk. 4101. Sk. )
Ulamış ( 1432. Sk. 1433. Sk. İzmir Seferihisar Yolu 1432/5. Sk. 1430. Sk. 1430/1. Sk. 1430/2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Adnan Menderes ( Alim Sk. Adalet Cd. İpek Sk. Necip Paşa Cd. Kadife Sk. Harman Sk. Geçit Sk. Esat Kamil Ertürk Cd. Ertuğrul Gazi Cd. Demet Cd. Bursa Cd. Akçay Sk. Çamurluk Küme Evleri Ömerağa Kuyusu - Alyüz Kavağı - Suluirim Küme Evleri Fatih Sultan Mehmet Blv. Rasulzade Blv. Billur Sk. Estergon Sk. Özlü Sk. )
Yeni ( İsmailağa Sk. İsmail Taşlı Cd. Çit Pazarı Sk. Yeni Kahve Sk. Yeni Han Geçidi Sk. Uzunçarşı Sk. Unkapanı Sk. Türkocağı Cd. Tahtakale Sakarya Cd. Portakal Sk. Paşa Suyu Sk. Pamukpazarı Sk. Pabuçcular Sk. Menekşe Sk. Mektep Cd. Küçük Sk. Ketenköprü Sk. Kavaflar Sk. Karapınar Sk. Karanlık Çarşı Sk. Hasır Pazarı Sk. Gündüz Sk. Gün Pazarı Gç. Gümüşpala Cd. Gazazhane Cd. Ömeroğlu Sk. Fevzipaşa Cd. Eski Hallaçlar Sk. Enstitü Cd. Ekmekçi Ali Sk. Berberler Sk. Belediye Hanı Cd. Bedestan Geçidi Sk. Bedestan Cd. Baloğlu Sk. Balcı Cd. Aydınoğlu Cd. Atatürk Cd. Ankara Cd. Alayhan Sk. Akyol Cd. Adnan Menderes Blv. Zahire Lonca Geçidi Sk. Tahtakale Geçidi Sk. Çırapazarı Sk. Fırın Sk. Ulucamii Cd. Meyve Çarsısı Sk. Kendir Pazarı Sk. Soğan Pazarı Sk. 1. Tahtakale Cd. Ciritoğlu Sk. Lütfipaşa Cd. Çatal Pazarı Gç. Sk. Paşa Camii Geçidi Sk. Gön Pazarı Sk. Bakırhanı Cd. Tire Cumhuriyet Meydanı İstasyon Cd. )
Kurtuluş ( Şehit Selahattin Çakır Blv. Çınar Sk. Zeytin Sk. Yıldız Cd. Yıldırım Beyazıt Cd. Yeşil Sk. Yenipark Sk. Uşşaki Sk. Stad Cd. Site Cd. Nergiz Sk. Mis Sk. Mehmet Akif Cd. Küçük Menderes Cd. Köprülü Cd. Kore Gazileri Sk. Kiraz Sk. Karaefe Sk. Hastane Cd. Hakimiyet Cd. Hafize Hatun Sk. Güvercin Sk. Gül Sk. Gelin Sk. Fidan Sk. Ertürk Sk. Celal Bayar Blv. Bahçe Sk. Bahçe Kahve Cd. Ay Sk. 23 Nisan Cd. Adliye Meydanı Mahmut Aşık Cd. )
İpekçiler ( Şehit Mehmet Çoban Blv. İşçiler Cd. Çıraklar Cd. Ustalar Cd. Ulubatlı Hasan Cd. Sanatkarlar Cd. Mutlu Cd. Maden Sk. Kendirciler Sk. Kendir Lonca Gç. Karabük Cd. Kalfalar Cd. Güçlüler Cd. Ereğli Cd. Emek Sk. Cihan Cd. Akay Cd. Vehbi Berik Cd. Gökçen Efe Cd. )
Ertuğrul ( Öncü Sk. Çukur Sk. Yayla Sk. Yassı Yol Sk. Yamaçlı Sk. Yalınayak Sk. Uzunirim Sk. Nuh Efendi Sk. Kısa Sk. Kütükminare Sk. Külhan Sk. Kuyumcu Ali Sk. Konak Sk. Kaziroğlu Sk. Kaplançeşme Sk. Kaplan Yolu Kalfa Sk. Eski Yeni Hamam Sk. Emirgan Sk. Dar Sk. Börekçibağı Küme Evleri Aslan Sk. Akarsu Sk. Güneş Sk. Dere Sk. Kambur Sk. )
Dumlupınar ( Yavançeşme Sk. Şanizade Çıkmazı Sk. Kıvrık Sk. Ağa Sk. 3. Yavan Çeşme Sk. 2. Yavançeşme Sk. Şanizade Cd. Üzümcü Gç. Sk. Dibek Meydanı Sk. 1. Harlak Sk. )
Dere ( Sucu Sk. )
Cumhuriyet ( İbni Sina Sk. İbni Melek Cd. Cağaloğlu Çıkmazı Sk. Ziya Gökalp Cd. Yeşilimaret Sk. Yanıkkonak Cd. Yamukağa Sk. Yahşibey Sk. Ortaokul Cd. Nişancı Paşa Cd. Namık Kemal Cd. Namazgah Cd. Mithat Paşa Cd. Lise Cd. Karahasan Cd. Fatih Cd. Dörtyol Sk. Alaybey Sk. Akküp Sk. 2. Karahasan Sk. 1. Ülkü Sk. Yalınayak Hamamı Meydanı Alay Meydanı Doğan Cd. Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd. 29 Ekim Cd. Deppoy Cd. Yalınayak Gç. Sk. )
Bahariye ( İnci Yokuşu Sk. Ünlü Sk. Ünlü Gç. Sk. Çeşme Sk. Topal Sk. Sofu Yokuşu Sk. Sire Hatun Sk. Neşe Sk. Narin Küme Evleri Narin Gç. Sk. Küp Sk. Katırcılar Sk. Kakaçlar Sk. Havuzlu Sk. Ertuğrul Sk. Eflatun Sk. Depo Sk. Büyükküp Sk. Buğdaydede Türbesi Sk. Buğdaydede Cd. Atlanbaç Sk. Arabacı Halil Ağa Sk. 3. Havuzlu Sk. 2. Küp Sk. 2. Havuzlu Sk. Buğdaydede Gç. Sk. )
4 Eylül ( Yunus Emre Cd. Sabunhane Cd. Oruç Reis Cd. Hasan Polatkan Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. )
Hürriyet ( İpekyolu Sk. İnci Sk. İnan Cd. İhsan Özmaden Cd. Çobanyıldızı Sk. Çimen Sk. Vatan Cd. Uygar Sk. Süleyman Şah Cd. Rafet Saygılı Cd. Piri Reis Cd. Orhan Aksay Cd. Nadir Süldür Cd. Mithatbey Sk. Maltepe Cd. Karaeli Sk. Halil Çulhaoğlu Cd. Güven Cd. Güneşli Cd. Gençlik Cd. General Nahit Tunaşar Sk. Ergenekon Sk. Doktor Mustafa Sakarya Cd. Doktor Hadi Menzilçioğlu Cd. Dispanser Sk. Dinç Sk. Ceylan Sk. Bülent Ecevit Cd. Azerbaycan Cd. Ayhan Gülcüoğlu Cd. Arda Sk. Akşemseddin Cd. Ali Okan Cd. Faik Tokluoğlu Blv. Güme Sk. Hacı Ramiz Bey Sk. Fuat Mensi Sk. Melahat Aksoy Cd. )
Atatürk ( İnönü Blv. Yaprak Sk. Turgut Reis Cd. Samanyolu Sk. Sabiha Gökçen Cd. Hızır Sk. )
Ketenci ( Şehit İsa Yüksel Cd. Yeniceköy Sk. Tekin Çıkmazı Sk. Tekin Gç. Sk. Leylak Sk. Kavaklaraltı Sk. Filiz Sk. Baruthane Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 00:00 - 06:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TORBALI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Fevzi Çakmak ( 8157. Sk. 51. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 38. Sk. 36/1. Sk. 40/1. Sk. 40. Sk. )
Ertuğrul ( Mithatpaşa Cd. Aydın Cd. 3037. Sk. 3041. Sk. 3043. Sk. 3045. Sk. 3049. Sk. 3058. Sk. )
Tepeköy ( 3035. Sk. 3056. Sk. 4513. Sk. 4514. Sk. 4517. Sk. 4526. Sk. 4527. Sk. 4528. Sk. 4530. Sk. İsmetpaşa Cd. Serdar Genç Cd. Hürriyet Cd. Gümüşpala Cd. Erdinç Tekirli Cd. 4581. Sk. 4579. Sk. 4577. Sk. 4575. Sk. 4563. Sk. 4561. Sk. 4559. Sk. 4557. Sk. 4552. Sk. 4542. Sk. 4538. Sk. 4536. Sk. 4534. Sk. 4532. Sk. 4531. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kalabak ( 3270. Sk. 3285. Sk. 3286. Sk. 3280. Sk. 3300. Sk. 3272. Sk. 3271. Sk. 3277. Sk. 3277/1. Sk. 3251. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. 3256. Sk. 3258. Sk. 3269. Sk. 3273. Sk. 3274. Sk. 3275. Sk. 3276. Sk. 3277/2. Sk. 3281. Sk. 3282. Sk. 3283. Sk. 3284. Sk. 3287. Sk. 3298. Sk. 3299. Sk. 3301. Sk. 3302. Sk. 3302/1. Sk. 3304. Sk. 3305. Sk. Neyzen Tevfik Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Şirinkent ( 4288. Sk. 4257. Sk. 4306. Sk. 4304. Sk. 4303. Sk. 4302. Sk. 4301. Sk. 4300. Sk. 4284. Sk. 4283. Sk. 4281. Sk. 4280. Sk. 4279. Sk. 4278. Sk. 4277. Sk. 4276. Sk. 4275. Sk. 4274/1. Sk. 4274. Sk. 4272. Sk. 4271. Sk. 4269. Sk. 4267. Sk. 4266. Sk. 4265. Sk. 4262. Sk. 4260. Sk. 4259. Sk. 4256. Sk. 4255. Sk. 4253. Sk. 4246. Sk. 4238. Sk. 4236. Sk. 4234. Sk. 4232. Sk. 4228/1. Sk. 4228. Sk. 3318. Sk. 4282. Sk. 4252. Sk. 4248. Sk. 4261. Sk. 4263. Sk. 4286. Sk. 4254. Sk. 4232/1. Sk. 4285. Sk. )
Zeytinalanı ( 4149. Sk. Muammer Aksoy Cd. 4251. Sk. 4179. Sk. 4177. Sk. 4175. Sk. 4173. Sk. 4169. Sk. 4159. Sk. 4154. Sk. 4152. Sk. 4147. Sk. 4145/1. Sk. 4145. Sk. 4143. Sk. 4141. Sk. 4140. Sk. 4132. Sk. 4128. Sk. 4124. Sk. 4171. Sk. 4249. Sk. İsmet İnönü Blv. 4139. Sk. 4142. Sk. 4151. Sk. 4138. Sk. 4134. Sk. )
M. Fevzi Çakmak ( 4131. Sk. 4129. Sk. 4124/1. Sk. 4122. Sk. 4120. Sk. 4119/1. Sk. 4119. Sk. 4111. Sk. 4104. Sk. 4102. Sk. 4108/1. Sk. 4108. Sk. 4127. Sk. 4118. Sk. 4106. Sk. )
Kalabak ( 3316. Sk. 3315. Sk. 3311. Sk. )
Çamlıçay ( 5241. Sk. 5235. Sk. 4215. Sk. 5213. Sk. 5212. Sk. 5210. Sk. 5208. Sk. 5202. Sk. 5200. Sk. 5198. Sk. 5194. Sk. 5194/1. Sk. 5190/1. Sk. 5190. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Bademler ( 15069. Sk. 15074. Sk. 15070. Sk. 15068. Sk. 15067. Sk. 15066. Sk. 15065. Sk. 15064. Sk. 15063. Sk. 15062. Sk. 15061. Sk. 15060. Sk. 15005. Sk. 15002. Sk. 15001. Sk. 15080. Sk. 15079. Sk. 15001/3. Sk. 15078 15072. Sk. 15077 15075 15076 15071 Kore Çiftliği Küme Evleri Tekkebaşı Küme Evleri 15073. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Denizli ( 103. Sk. Harbiye Cd. 31. Sk. 35. Sk. 23. Sk. 64. Sk. 64/1. Sk. 19/1. Sk. 21. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 30. Sk. 33. Sk. 38. Sk. 83. Sk. 83/1. Sk. Denizli Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları