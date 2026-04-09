Polen alarmı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, bahar aylarının gelmesiyle birlikte etkisini artıran polen alerjisine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İzmir'in, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa'nın hava kirliliği en yüksek 10 kentinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, polen mevsiminin hava kirliliğiyle birleşmesiyle kentte sağlık riskinin arttığını vurguladı. Prof. Dr. Kılınç, polenlerin, özellikle alerjik rinit, astım, bronşit ve KOAH gibi kronik solunum hastalıkları bulunan kişilerde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.