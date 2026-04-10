Cemil Tugay demirbaş tespiti için Meslek Fabrikası’na girdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Meslek Fabrikası ve içerisindeki demirbaş niteliğindeki donanıma hukuka aykırı şekilde el konulduğu iddiasıyla yaptığı İzmir 22. Sulh Hukuk Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, 7 Nisan 2026 tarihli değişik iş kararıyla; Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte kamulaştırılarak belediyeye devredilen taşınmazda mevcut durumun tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. Mahkeme, keşif sırasında; binada yapılan restorasyon, ayrıca içeride bulunan makine, teçhizat ve diğer demirbaşların ekonomik değerleriyle birlikte tespit edilmesini istedi. Bu kapsamda makine, inşaat, mimar ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "asil" sıfatıyla dün sabah saat 10.00 sıralarında mahkeme heyetiyle birlikte Meslek Fabrikası'na geldi. Tugay'ın Meslek Fabrikası'na giriş talebi sonrası heyet bir süre kapıda bekletildi.