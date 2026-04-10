İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 18 ilçesinde elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik saat verdi. İzmir'in 18 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...
11 Nisan Cumartesi 2026
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Fatih
12:00 - 17:00
Yusuflu
Yakacık
Fatih
Buruncuk
9:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Cengizhan
Alpaslan
9:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli
10:00 - 16:00
Yukarıbey Kaplan
10:00 - 13:00
Bölcek
Kadıköy
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
10:00 - 16:00
Balatçık
10:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Aktepe
10:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı
10:00 - 16:00
Bahçelievler
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Soğukpınar
Atatürk
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Sarıkaya
Akpınar
Doğancılar
İğdeli
Ören
Cevizli
Bahçearası
Altınoluk
Kibar
2:00 - 2:15
KINIK / İZMİR
Fatih
10:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Umurbey
9:00 - 17:00
Alsancak
11:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Kasımpaşa
Görece Cumhuriyet
9:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Buruncuk
Yıldırım
Musabey
9:00 - 15:00
Esatpaşa
Kasımpaşa
Zafer
9:00 - 15:00
Mermerli
12:00 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent
Mescitli
Bademli
9:00 - 17:00
Birgi
Büyükavulcuk
Gerçekli
Küçükavulcuk
Ocaklı
2:00 - 2:15
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak
10:00 - 15:00
Tulum
9:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Atatürk
İskele
Kalabak
Yenice
11:00 - 14:00