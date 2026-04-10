Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 18 ilçesinde elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 18 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. İzmir’de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 11 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

Giriş Tarihi:

11 Nisan Cumartesi 2026

BAYINDIR / İZMİR

Yusuflu

Yakacık

Fatih

12:00 - 17:00

Yusuflu

Yakacık

Fatih

Buruncuk

9:00 - 17:00

BAYRAKLI / İZMİR

Cengizhan

Alpaslan

9:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Koyuneli

10:00 - 16:00

Yukarıbey Kaplan

10:00 - 13:00

Bölcek

Kadıköy

10:00 - 16:00

BORNOVA / İZMİR

Egemenlik

14:00 - 18:00

Kemalpaşa

14:00 - 18:00

BUCA / İZMİR

Göksu

Yeşilbağlar

Seyhan

Akıncılar

Fırat

2:00 - 2:15

ÇİĞLİ / İZMİR

Küçük Çiğli

10:00 - 16:00

Balatçık

10:00 - 13:00

GAZİEMİR / İZMİR

Aktepe

10:00 - 14:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Donanmacı

10:00 - 16:00

Bahçelievler

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Soğukpınar

Atatürk

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Sarıkaya

Akpınar

Doğancılar

İğdeli

Ören

Cevizli

Bahçearası

Altınoluk

Kibar

2:00 - 2:15

KINIK / İZMİR

Fatih

10:00 - 13:00

KONAK / İZMİR

Alsancak

Umurbey

9:00 - 17:00

Alsancak

11:00 - 13:00

MENDERES / İZMİR

Kasımpaşa

Görece Cumhuriyet

9:00 - 13:00

MENEMEN / İZMİR

Çavuş

Buruncuk

Yıldırım

Musabey

9:00 - 15:00

Esatpaşa

Kasımpaşa

Zafer

9:00 - 15:00

Mermerli

12:00 - 14:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Ovakent

Mescitli

Bademli

9:00 - 17:00

Birgi

Büyükavulcuk

Gerçekli

Küçükavulcuk

Ocaklı

2:00 - 2:15

SELÇUK / İZMİR

Belevi

10:00 - 15:00

TORBALI / İZMİR

Fevzi Çakmak

10:00 - 15:00

Tulum

9:00 - 17:00

URLA / İZMİR

Atatürk

İskele

Kalabak

Yenice

11:00 - 14:00

