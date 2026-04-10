İzmir Valiliği, Hükümet Konağı için ihaleye çıkıyor

İZMİR'DE kamu yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. İzmir Valiliği Hükümet Konağı ile Mersinli'de yapılacak ek hizmet binası için yapım ihalesine çıkılıyor. Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak. İhaleye teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden sunulacak. İhale, 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'da Konak'taki müdürlük binasında e-tekliflerin açılmasıyla gerçekleştirilecek. Proje kapsamında biri hükümet konağı olmak üzere toplam 2 bina inşa edilecek.