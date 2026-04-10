Telefonun ucundan sahte polis tuzağı! Oğlu Soma'daki maden faciasında hayatını kaybetmişti: Evlat acısı yetmedi bir de... Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında oğlunu kaybeden ve tazminat alan Adanalı bir baba, engelli kızları için bankaya yatırdığı 495 bin lirayı kendisini telefonla arayan sahte polise kaptırdı. İHA









Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde oturan Osman Çelik'in (74) oğlu Ahmet Çelik (34), 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybetti. Ahmet Çelik'in vefatının ardından aileye tazminat verildi. Baba Osman Çelik, kendisine ve eşine verilen tazminatla iki katlı bir ev alırken, işitme ve konuşma engelli olan iki kızına ait paraya ise onların geleceği için önce altın aldı daha sonra da bozdurup bankaya yatırdı.

"PARANIZI ÇEKİP VERDİĞİMİZ IBAN'A YATIRIN"



İddiaya göre, 6 Nisan günü Osman Çelik'i cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini adliyede görevli polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, "Sizin bilgileriniz şüphelilerin eline geçmiş. Bankadaki paranızı çekecekler. Biz çok gizli bir operasyon yürütüyoruz. Bankada da onların adamı var. Kimseye bir şey söylemeyin. Şu ana kadar 20 kişiyi aldık, diğerlerini de alacağız. Telefonu kapatmayın, bankaya giderek paranızın tamamını vereceğimiz IBAN'a gönderin" diyerek yaşlı adamı yönlendirdi.



Bunun üzerine panikleyen Çelik, engelli kızları için bankada biriktirdiği 495 bin lirayı verilen IBAN numarasına gönderdi.